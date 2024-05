Sinner | Non sono al 100% - ma l’anca non mi preoccupa più

(Di venerdì 24 maggio 2024) Inizierà lunedì contro Chris Eubanks il percorso dial Roland Garros. Il numero 2 del mondo torna in campo dopo l’infortunio alche lo ha costretto a saltare il torneo di Roma., in conferenza stampa, ha parlato della decisione di giocare il Roland Garros e di comeattualmente le sue condizioni fisiche. «non mipiù. Nonal, ma non posso pretendere magie da me stesso».: «So di poter esprimere un buon tennis anche in queste condizioni» Sulla decisione di prendere parte al torneo: «So di poter esprimere un buon tennis anche nelle condizioni in cuiadesso. Ho deciso di giocare il Roland Garros perché è un torneo importante. Spero di poterne essere parte se il mio corpo me lo permetterà». «Migliorerò giorno dopo giorno. Lo scorso anno qui mifermato al secondo turno, spero di riuscire a fare meglio, anche perché qui sulla terra rossa di Parigi ci giocheremo anche le Olimpiadi, devo crescere», ha concluso il tennista altoatesino.

