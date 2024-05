Sinner al Roland Garros a caccia della vetta del ranking mondiale | sono pronto - l’anca non mi preoccupa

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di venerdì 24 maggio 2024) L’Open di Francia, noto ai più come, comincia domenica sui campi in terra rossa di Parigi. Mai come quest’anno, la seconda prova stagionale del Grande Slam, alla vigilia, è ricca di spunti e di ipotetici sviluppi interessanti, soprattutto in chiave azzurra. Fra i giocatori più attesi, infatti, c’è Jannik. Il 22enne di San Candido, attuale numero due del mondo, rientra nel circuito dopo il ritiro di Madrid e il forfait di Roma, causati da problemi aldestra.torna in campo a Parigi:per ilLe sue condizioni fisiche, anche se in conferenza stampa ha dichiarato oggi di «essere» e chenon lo, rappresentano un’incognita. Lo stesso discorso vale per lo spagnolo Carlos Alcaraz, il quale dopo aver perso a Madrid contro Rublev, ha rinunciato agli Internazionali d’Italia per via di un edema muscolare al braccio. Per, però, c’è la concreta possibilità di diventare numero 1 del mondo.