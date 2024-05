Sinergia tra Italia e Serbia - ma l’obiettivo resta l’eurointegrazione

(Di venerdì 24 maggio 2024) Il finanziamento da 100 milioni di euro erogato da Cassa depositi e prestiti alla principale utility serba Elektroprivreda Srbije Beograd non solo rappresenta una delle numerose iniziative imprenditoriali e politiche che Roma ha inteso programmare a favore di Belgrado, ma al contempo rivela il peso specifico che il governono riserva all’intero costone balcanico. Il business forum promosso oggi tra i due Paesi al Generali Convention Center è servito anche per ribadire a volontàna di contribuire al percorso serbo di “euro-integrazione” e, nell’occasione, è servita al primo ministro serbo Milos Vucevic per invitare Giorgia Meloni ad una sessione congiunta tra governono e governo serbo da organizzare a Belgrado. Il tutto mentre Usa e Ue lanciano un meccanismo di coordinamento congiunto sui Balcani occidentali, incentrato esclusivamente sulla manipolazione e l’interferenza delle informazioni straniere.

"Apprendiamo, con molto piacere, del disegno di legge presentato in Senato dai senatori della Lega in Commissione Agricoltura Giorgio Maria Bergesio, Gianluca Cantalamessa e Mara Bizzotto, a cui il Consiglio Nazionale dei Tecnologi Alimentari esprime profonda gratitudine. ilgiornaleditalia

Napoli: gli “Scugnizzi a Vela” varano la Nave Scuola Matteo Caracciolini - Napoli: gli “Scugnizzi a Vela” varano la Nave Scuola Matteo Caracciolini - Il 24 maggio 2024 passerà alla storia come un sogno che si realizza. Un obiettivo che diventa realtà. Un momento di rinascita per una comunità, per una attività di impresa. Un progetto sociale, “Mesti ... italiavela

Varata a Napoli una nave restaurata per lotta a devianza minori - Varata a Napoli una nave restaurata per lotta a devianza minori - E' stata varata nei cantieri di Piloda Group, la Nave Scuola Matteo Caracciolini, nell'ambito del progetto sociale "Mestieri del mare" - "Scugnizzi a vela", che nasce dall'accordo tra Marina Militare ... ansa

Mi sgomenta il fermo dei giornalisti alle proteste di Ultima Generazione: è un periodo buissimo per l’Italia - Mi sgomenta il fermo dei giornalisti alle proteste di Ultima Generazione: è un periodo buissimo per l’italia - "Tutti i sindacati dei giornalisti stanno chiedendo conto di un comportamento che si configura come un'intimidazione" ... ilfattoquotidiano