Simposio Internazionale di Scultura Monumentale a Civitella

(Di venerdì 24 maggio 2024) Arezzo, 24 maggio 2024 – Il Comune diin Val di Chiana, in collaborazione con AIESM - AssociazioneEventi die la Pro Loco di, come annunciato, organizza undiche si terrà adal 25 maggio al 15 giugno, in occasione dell’80° Anniversario dell’Eccidio nazifascista del 29 giugno 1944. Il progetto è stato ritenuto dall’Amministrazione comunale di particolare valore culturale perché darà la possibilità di assistere alle fasi di realizzazione di un’opera d’arte anche da parte dei ragazzi delle scuole del territorio, promuoverà, inoltre, la memoria di un evento storico che ha segnato per sempre la storia della Comunità die arricchirà il suo patrimonio artistico. Il, curato da Bettino Francini Presidente AIESM, con la partecipazione di 10 artisti internazionali di fama mondiale, prevede la realizzazione di 10 sculture, più un’undicesima opera del Direttore artistico Francini a rappresentanza dell’Italia.

