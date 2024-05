Silvia Toffanin incalza Mida su Gaia - lui rivela se si sono sentiti dopo Amici ANTICIPAZIONI

Sono molti i fans di Amici che sperano possa riaccendersi l’amore tra Mida e Gaia De Martino, ex allievi della 23esima edizione, dopo che i due si sono lasciati e recenti dichiarazioni della ballerina lasciano qualche dubbio sul suo attuale rapporto con il cantante. anticipazionitv

Amici 23 si è concluso da due giorni, ma l’attenzione mediatica sugli allievi è ancora altissima. Nelle ore scorse a sorprendete tutti è stato Mida. Ai microfoni di RDS Next ha rivelato alcuni aspetti della sua vita privata, comprese l’ultima cotta che ha preso. caffeinamagazine

Gaia, ex concorrente di Amici 23, ha ballato a casa sulle note della stessa canzone cantata da Mida in semifinale L'articolo Gaia balla sulle notte dello stesso brano cantato da Mida in semifinale (e i fan della coppia sperano) – VIDEO proviene da Novella 2000.

novella2000