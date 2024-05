Sicurezza nazionale e supply chain Ecco l’indagine della Camera

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di venerdì 24 maggio 2024) Nell’attuale scacchiere mondiale, sempre più Paesi riconoscono la necessità di potenziare le proprie architetture di difesa, ma questo nuovo trend non deve oscurare la resilienza in senso più ampio, compresa la necessità di proteggere le necessarie linee di approvvigionamento. Insomma, rinforzare le Forze Armate è necessario, ma non basta. Questa riflessione è ciò che muove la nuovaconoscitivaCommissione difesadei deputati sul tema “e le nuove sfide per la Difesa”. È stato Antonino Minardo, presidenteIV Commissione, ad annunciare oggi l’avvio del, dichiarando: “In questa fase di instabilità geopolitica l’ammodernamento dello strumento militare è indispensabile, ma bisogna avviare una seria riflessione sui sistemi di approvvigionamento di beni strategici. Oltre a difenderci dobbiamo pensare anche a superare eventuali carenze alimentari, medicinali ed energetiche”.