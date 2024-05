Sicurezza - crescono le minacce cyber rivolte ai bambini

Il recente viaggio di Xi Jinpjng in Europa ha in parte evidenziato come l’interesse di Pechino sia di minare l’unità dei Paesi europei — col fine di contrapporre a un processo di rafforzamento della coesione Ue, incluso l’allargamento ai Balcani Occidentali, l’orizzonte di una partnership privilegiata con Pechino — attraverso un’offerta molto diversificata per il rafforzamento delle intese bilaterali con la Repubblica popolare.

