Si sgretola l’impero Santanchè Il 9 ottobre l’udienza preliminare

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di venerdì 24 maggio 2024) Un impero in frantumi e una carriera politica (forse) agli sgoccioli. È quello di Daniela Garnero, ministra del Turismo, esponente di spicco del partito di Giorgia Meloni e fedelissima del presidente del Senato, Ignazio La Russa. L’accusa per, Kunz e Concordia è truffa aggravata A turbare i sonni della ministra sono le notizie provenienti dal Palazzo di giustizia di Milano: ieri infatti è stata fissata per il 9prossimo, davanti alla gup Tiziana Gueli, per lei e per i due co-imputati, il compagno Dimitri Kunz e il collaboratore Paolo Giuseppe Concordia. Per tutti l’accusa è di truffa aggravata all’Inps sul caso Visibilia. Uno snodo importante, visto che al termine del, la giudice dovrà decidere se mandare a processo o meno gli imputati. Il filone Visibilia-Cassa Covid Si tratta del primo filone dell’inchiesta che ha investito Visibilia Editore e Visibilia Concessionaria, in particolare quella che si occupa dei dipendenti formalmente in Cig a zero ore, ma fatti lavorare al 100%.