Sì - il nuovo Philips OneBlade 360 per viso e corpo è decisamente il trimmer ideale per evitare gli sprechi di spazio

(Di venerdì 24 maggio 2024) Ilè unche conosciamo tutti sin dal 2016, e chi dice il contrario mente. Chi l’ha provato se n’è innamorato e non l’ha più lasciato, chi ancora non l’ha fatto è di certo incuriosito. Non è solo un rasoio elettrico, ma un tool multifunzione che ne sostituisce tanti device che possono ingombrare il nostro cassetto e confonderci le idee. E come tutte le icone ovviamente non poteva non reinventarsi e migliorarsi di continuo, un po' come è successo a Batman, che non indossa più di certo una tutina in lycra per volare tra grattacieli in cartapesta. Morale, supereroi a parte: il360 Face + Body si adatta ai tempi attuali, con piccole, ma importantissime novità che abbiamo sperimentato in prima persona. https://media.gqitalia.it/photos/663ce940d1dd1cfc322c60c4/master/w 1600,h 1200,c limit/%202.png360, la soluzione versatile per la cura della barba e delNel vasto universo dei prodotti per la cura personale, pochi strumenti possono vantare la versatilità e l'efficacia del360 Face + Body.