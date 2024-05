Si credeva scomparsa da decenni | specie animale ritrovata nei nostri prati - dove è stata scoperta

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di venerdì 24 maggio 2024) Unche siscomparso datrovata neiitaliani. Laha lasciato tutti di stucco. In una recente escursione organizzata nel Parco Fluviale del Mugnone, situato tra Firenze e Fiesole, èosservata unaritenutadanei dintorni della città di Firenze. Questo avvistamento ha suscitato grande interesse tra gli esperti di biodiversità e conservazione. L’eccezionale ritrovamento in Toscana – notizie.comDurante un’attività di ricerca sulla biodiversità coordinata dall’Università di Firenze, circa 70 volontari, tra cui studenti del corso di laurea in Scienze Naturali e dipendenti dell’azienda Baker Hughes, hanno partecipato a un’escursione il 29 aprile. È stato durante questo evento che una dipendente dell’azienda ha individuato un esemplare di Zerynthia cassandra, una bellissima farfalla protetta a livello europeo e non più segnalata danelle zone fiorentine.