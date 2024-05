Si chiude IVS 2024 - Sergio Carrara | Portare a Bergamo il mondo dà una forte spinta alle attività economiche locali

Non va oltre il quinto posto l’Italia maschile della sciabola nella prova a squadre della tappa di Coppa del Mondo che si è svolta a Padova. Il team del CT Nicola Zanotti ha dovuto quest’oggi fare a meno di Gigi Samele, in non perfette condizioni dopo la bella garra individuale di ieri in cui si è piazzato in seconda posizione.

sportface