Si butta dal sesto piano dopo una telefonata Addio al rettore Anelli

Mondo universitario sotto choc. È morto giovedì sera Franco Anelli, 61 anni, avvocato, giurista e Rettore dell’Università Cattolica di Milano. Si indaga ora per capire le cause esatte della morte, ma sembrerebbe che si sia trattato di un suicidio. laprimapagina

Il Bologna si butta via in otto minuti: la Juve rimonta tre gol e fa 3-3 - Il Bologna si butta via in otto minuti: la Juve rimonta tre gol e fa 3-3 - Un Bologna perfetto per 75 minuti, poi il crollo. Nemmeno in una serata di gaudio i rossoblù riescono a rompere una maledizione che dura dal 1998, nonostante tre gol di vantaggio e un dominio in larga ... informazione

MotoGp: Martin domina la Sprint su Marc Marquez e Viñales, Bezzecchi butta via il podio, Bastianini quarto - MotoGp: Martin domina la Sprint su Marc Marquez e Viñales, Bezzecchi butta via il podio, Bastianini quarto - Jorge Martin vince senza storia la sprint dopo la pole position e allunga ancora in vetta alla classifica. Per il pilota Ducati Pramac 12 vittorie al ... corriereromagna