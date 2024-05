Si barrica in casa e accoltella moglie e figli | dopo ore si arrende I due bambini di 3 e 7 anni sono gravissimi

Alla fine Daniele Alba, l’uomo che barricato in casa dopo avere ferito gravemente la moglie Anetha e i due figli, Sarah di tre anni e Cristian di sette, si è arreso. Dopo ore di trattative si è consegnato alle forze dell’ordine. open.online

Ha accoltellato moglie e figli e poi si è barricato in casa, dopo averli fatti uscire dall'abitazione. Succede a Cianciana, in provincia di Agrigento, dove un uomo di 35 anni ha aggredito prima la compagna con un coltello provocandole delle ferite all'interno di una casa popolare. today

Momenti di terrore quelli vissuti in un pomeriggio che sembrava come tanti a Cianciana, piccolo paese della provincia di Agrigento, dove un 35enne ha aggredito a colpi di coltello la moglie e i due figli piccoli (un maschietto e una bambina), di 7 e 3 anni che sono stati ricoverati in gravi condizioni a causa delle ferite riportate.

