Sherif-Stearns in tv | data - orari - canale e diretta streaming Wta Rabat 2024

(Di venerdì 24 maggio 2024) Mayarse la vedrà contro Peytonnella finale del WTA 250 di, torneo di scena sui campi in terra battuta della capitale marocchina. Dopo la vittoria miracolosa nei quarti contro Bronzetti, la giocatrice statunitense ha firmato un altro successo notevole ai danni di Tomova, imponendosi in rimonta dopo una battaglia di 3h18? di gioco. A senso unico invece l’altra semifinale, cheha portato a casa con un netto 6-0 6-1 in appena 63 minuti di gioco. La giocatrice egiziana va a caccia del secondo titolo in carriera e del ritorno in top 50.invece mette nel mirino il suo primo trofeo a livello Wta ed un’altra decina di posizioni da guadagnare così da avvicinarsi alle prime 60. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMIscenderanno in campo sabato 24 maggio alle ore 13.00 italiane sul Centre Court. Latelevisiva è affia Sky Sport, che monitora il torneo tramite i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203).