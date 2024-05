Servizio civile - Eurispes | 50 040 giovani lo hanno svolto in Italia nell’ultimo anno

(Di venerdì 24 maggio 2024) Roma, 24 mag. (Adnkronos) – – Ilviene introdotto nell?ordinamentono con la legge del 15 dicembre 1972, n.772 come alternativa aldi leva militare. Nell?ultimoilin50.040, la maggior parte dei quali (54%) provengono dal sud e dalle isole. Dal 2018 ad oggi la fascia d?età con il maggior numero di volontari è stata quella dei 21 – 23enni, fino al 2022partecipato alil doppio delle donne rispetto agli uomini (67% vs 33%)”. E’ quanto emerge dal rapporto. Il volontariato è una scelta motivata innanzitutto dalla volontà di ‘fare nuove esperienze/mettere alla prova me stesso’ (64,2% degli intervistati); segue la volontà di ‘fare qualcosa di utile per gli altri/conoscere meglio il contesto sociale in cui vivo’ (40,7%), mentre il 33,2% sceglie ilper avere un?entrata economica fissa.

La proposta, firmata dal deputato leghista Eugenio Zoffili, prevede sei mesi di servizio civile o militare per tutti i giovani italiani di età compresa tra i 18 e i 26 anni, sia uomini che donne. “Depositata alla Camera la proposta di legge della Lega per reintrodurre sei mesi di servizio civile o militare per i ragazzi tra i 18 e 26 anni, su base regionale e da svolgere esclusivamente in Italia”. laprimapagina

ROMA – Depositata alla Camera dei Deputati la proposta di legge della Lega per reintrodurre sei mesi di servizio civile o militare per i ragazzi tra i 18 e 26 anni, su base regionale e da svolgere esclusivamente in Italia.

