Serie C | società alla ricerca del nuovo tecnico Da Caserta ad Andreoletti - valzer di nomi in casa Rimini

(Di venerdì 24 maggio 2024) Cresce l’attesa, cresce la curiosità dei tifosi. Ma da aspettare, c’è da augurarsi, ci sarà ancora ben poco prima di conoscere il nome delallenatore del. Perché il mese di maggio, quelle delle riflessioni, sta volgendo al termine e in quello di giugno bisognerà rimboccarsi le maniche e mettere manosquadra. Sotto la guida, anche qui c’è da augurarsi, delallenatore biancorosso. Che dovrà lavorare con una rosa giovane, forse ancora più giovane di quella della stagione che si è appena conclusa. Il totoè scattato ormai da giorni, esattamente da quando Troise, ormai una decina di giorni fa, non è stato confermato in panchina. Lasciato libero di acrsi altrove, ora tallonato da Pescara e Arezzo. Ma non solo. In Piazzale del Popolo riflettono e fanno colloqui. Alcuni dei profili sondati sono più suggestivi, altri meno. Alcuni ’incendiano’ la piazza, altri meno.