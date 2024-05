Serie C | il caso Di Nunno rassicura | il Lecco andrà avanti Ma Aliberti cerca soci

(Di venerdì 24 maggio 2024) A breve il patron Disalderà gli stipendi di marzo e aprile e poi il 4 giugno iscriverà ilallaC. Mentre Aniellodella IMD Group stando (faticosamente) di allestire una compagineetaria in grado di comprare il, con unadi colloqui che proseguiranno anche nel fine settimana, i tifosi blucelesti si augurano che la proprietà attuale mantenga la promessa di iscrivere la squadra alla C. Per farlo, oltre a pagare gli stipendi di marzo e aprile (coi contributi già versati alcuni giorni fa), servirebbero circa 105.000 euro oltre ad una fidejussione di 350.000 euro. Da quel che ci ha detto il patron alcuni giorni fa, i tifosi non hanno nulla da temere perché l’attuale proprietario delintende vendere il club. E senza una regolare iscrizione alla C difficilmente si troverebbero acquirenti. "L’iscrizione la pago io – ha detto Di- tutti devono stare tranquilli".

