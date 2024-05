Serie C Franzini al Lumezzane per il quarto anno | Cresceremo insieme

(Di venerdì 24 maggio 2024) Dopo due campionati vinti e la conquista dei playoff al primoinC, il rapporto tra Arnaldoe ilproseguirà per la quarta stagione: "Sono molto felice che vi sia la possibilità di continuare a crescere- è stato il commento del tecnico rossoblù - Tre stagioni fa ho deciso di accettare un progetto scendendo fino in Eccellenza, conquistato dalle persone che rappresentano il. Con il presidente Andrea Caracciolo c’è un ottimo rapporto ed entrambi abbiamo lo stimolo a migliorare sempre per vincere. Il campionato appena concluso ci è servito per prendere confidenza con la categoria e sono sicuro che il prossimopartiremo ancora più convinti e desiderosi di fare bene". L’accordo è stato prolungato fino al 30 giugno 2025, come conferma il presidente Andrea Caracciolo. Anche durante un mese di ottobre piuttosto delicato per la matricola rossoblù, i vertici della società hdeciso di puntare su

