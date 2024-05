Serie c - Carpi Stadio Cabass - ecco i documenti

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 24 maggio 2024)Ilha consegnato ieri, con un giorno di anticipo sulla scadenza, tutta la documentazione relativa alla mesa a norma delloi’ per la prossimaC. Un lavoro portato avanti dalla segreteria biancorossa guidata dal dg Bonzanini che ha riguardato gli incartamenti per l’adeguamento dell’impianto alle richieste della Lega Pro: tornelli, videosorveglianza, hospitality, norme antisismiche, generatori d’emergenza, led a bordo campo e impianto di illuminazione. La squadra ieri è tornata in campo e lo farà anche oggi; allenamenti fino al 4 giugno, giorno in cui scadono le iscrizioni alla C e c’è anche l’udienza al Coni per il ricorso del Forlì. Martedì 28 ildovrebbe essere premiato dal governatore Bonaccini per il ritorno fra i professionisti. d.s. .