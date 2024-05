Serie B - il Venezia è in finale playoff | battuto 2-1 il Palermo Ultimo atto contro Cremonese o Catanzaro

Marco Belinelli sfoggia una prestazione dominante ed è l’indiscusso MVP di Virtus Bologna-Venezia, sfida valida come gara-1 delle semifinali dei playoff della Serie A1 2023/2024 di basket. Sul parquet della Segafredo Arena, la squadra di coach Banchi inaugura la serie con il brivido, ma la spunta ai tempi supplementari per 103-89 e deve ringraziare soprattutto il talento di San Giovanni in Persiceto. sportface

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22:50 Punteggio rotondo per la Virtus in una gara-1 molto strana in cui i ragazzi di Banchi sono stati in pieno controllo per tutto il primo tempo. Dopodiché, il ritorno di Venezia che ha addirittura tirato allo scadere del 3° periodo per andare in vantaggio all’ultimo mini-riposo.

oasport