Serie A1 Allo Jannella è derby Sfida tra Bbc e Bsc

(Di venerdì 24 maggio 2024) Inizia stasera (alle 20 il playball) iltra il Bbc Grosseto e il Bsc, le due squadre cittadine che militano nel massimo campionato di baseball.va in scena dunque la prima di tre sfide che vale l’ultima del girone di andata. I biancorossi guidati dal manager Stefano Cappuccini (che giocano in "casa") si sono rinforzati con l’esterno olandese Ericson Leonora e sono pronti a dare battaglia. "Siamo pronti – ha detto Niccolò Funzione del Bsc – a giocare tre gare complicate. Conosciamo le capacità dei nostri avversari, ma vogliamo aggiudicarci ile proseguire nella risalita della classifica. Il ritorno di Leonora, inoltre, è un’ottima notizia che ha caricato ancora di più tutto l’ambiente". Cappuccini darà spazio a Remberto Barreto sul monte. Il Bbc ancora non ha sciolto la riserva sulla rotazione da opporre alle mazze del Bsc ma potrà schierare fin dall’inizio Samuele Bruno, giovane prospetto azzurro che è reduce da un ottimo campionato nel college americano.

