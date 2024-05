Serie A - premiati i migliori della stagione | nonostante il dominio nerazzurro non sono mancate le sorprese

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 24 maggio 2024) Fine maggio, tempo di estate e di bilanci di fine. A una giornata dal termine del campionato diA, la Lega – come di consueto – ha annunciato gli MVP2023/2024: dall’allenatore al migliore in assoluto. Poi, un premio per ogni ruolo compreso il miglior giovane U23. Come da pronostico, l’Inter – fortevittoriaseconda stella – ha dominato in qualsiasi posizione (oltre che in campo), ma non in tutte. Simone Inzaghi, è tuo Il premio del miglior allenatore non poteva che essere di Simone Inzaghi: 29 vittorie, 6 pareggi e due sole sconfitte. Con il nuovo anno i nerazzurriscappati e il distacco con gli avversari è stato di oltre venti punti: fase difensiva impeccabile, ottime trame di gioco e tanti gol. L’allenatore entra nella storia del club, merito del 20esimo scudetto. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da LegaA (@a) Best u23: Zirkzee gioiello di BolognaIn pochi si sarebbero aspettati un rendimento del genere, non tanto per i numeri (11 gol e 5 assist) quanto per le prestazione offerte in campo.