Serie A - novanta minuti per la salvezza | Empoli avanti sulla Rom - spareggio tra Frosinone e Udinese

(Di venerdì 24 maggio 2024) (Adnkronos) - Da decidere l'ultima retrocessa inB: toscani a 1,93 su una Roma matematicamente sesta, Di Francescosu Cannavaro Roma, 24 maggio 2024 -per stabilire chi retrocedera? inB insieme a Salernitana e Sassuolo. L', che al momento e? terzultimo con 33 punti, ha il destino nelle proprie mani: una vittoria nell'ultimo turno contro la Roma significherebbe, a prescindere dal risultato di, le altre ancora a rischioB. Gli esperti di Planetwin365 puntano sugli stimoli dei toscani, favoriti a 1,93 contro una Roma ormai matematicamente sesta e offerta a 3,58; il pareggio si attesta a 3,65 e garantirebbe ai toscani loin caso di sconfitta dell'. L'sara? chiamato ad attaccare e anche per questo i bookie prevedono un match da Goal (1,66) e Over2,5 (1,72), in vantaggio su No Goal (2,13) e Under 2,5 (1,96).

Nove squadre aspettano di conoscere il loro destino nell’ultima giornata di Serie B. A partire dal Como, che nell’ultimo turno ha visto rinviare la festa promozione in virtù del successo del Venezia contro la Feralpisalò, già retrocessa come il Lecco. sportface

Il rinascimento del calcio italiano: 6 finali europee in 3 anni - Il rinascimento del calcio italiano: 6 finali europee in 3 anni - Manca solo il bersaglio grosso dopo i successi della Roma in Conference nel 2022 e quello dell'Atalanta in Europa League. Ma l'anno prossimo potremmo avere 6 squadre nella coppa più importante, e allo ... gazzetta

