Serie A - l’annuncio sul futuro di Gasperini | cosa sta succedendo

(Di venerdì 24 maggio 2024) Dopo la vittoria dell’Europa League ildirimane in bilico, con il presidente Percassi che rimane fiducioso per il rinnovo. La festa in casa Atalanta non è ancora finita. La vittoria dell’Europa League rappresenta la ciliegina sulla torta di un percorso straordinario iniziato nel 2016 con l’arrivo di Gian Piero. Un trionfo che era mancato nelle altre tre finali disputate in queste stagioni, spezzando quella che sembrava essere diventata una maledizione. Il tecnico piemontese non ha voluto esprimersi sul suoal termine del match contro il Bayer Leverkusen, facendo però intendere che la permanenza a Bergamo non è scontata. Il presidente della Dea, Antonio Percassi, ha parlato deldel tecnico, sottolineando la sua serenità. Atalanta, le parole di Percassi su: “Sta andando tutto bene” Antonio Percassi farà di tutto per convincere Gian Pieroa rimanere sulla panchina dell’Atalanta, cercando di respingere gli apprezzamenti del Napoli.