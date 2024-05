Serie A in tv - dove vedere tutte le partite dell' ultima giornata | orari Sky e Dazn

(Di venerdì 24 maggio 2024) Si disputerà tra giovedì 23 e domenica 26 maggio la 38esima edel campionato diA. In palio ancora i posti nelle competizioni europee, con Roma, Lazio, Fiorentina, Torino e Napoli alla ricerca dei pass per Champions, Europa League e Conference League. Atteso anche l'ultimo.

Le probabili formazioni di Genoa-Bologna, match della trentottesima e ultima giornata di Serie A 2023/2024. Tutto pronto per questa sfida che mette in palio tre punti utili per incrementare il bottino di questa stagione più che soddisfacente per le due squadre. sportface

Poteva solo vincere nel ritorno dei playout per evitare la retrocessione. E il Bari ha vinto a Terni, salvandosi. Sarà serie B anche il prossimo campionato. La Ternana è retrocessa in serie C. Ternana-Bari 0-3 è stata caratterizzata dai gol di Di Cesare, il capitano difensore 41enne (oggi il compleanno) nel secondo minuto di recupero del primo tempo, e di Ricci ad inizio ripresa. noinotizie

Divisa in quattro giorni l’ultima giornata di Serie A, peraltro non la chiusura del campionato perché poi il 2 giugno ci sarà il recupero Atalanta-Fiorentina. Dopo la vittoria proprio dei viola al 103? a Cagliari oggi tocca a Genoa e Bologna. inter-news

Thiago Motta ringrazia Bologna ed è pronto per la Juventus. Il Milan oggi saluta Pioli con un comunicato e si prepara a prendere Fonseca. Il Napoli tra Conte, Gasp, Italiano (e lo stesso Pioli) ... corriere

Sarà l'ultima partita di Thiago Motta sulla panchina felsinea. Il tecnico dei liguri Gilardino ha invece rinnovato ... corriere

Questa sera si apre l'ultima giornata di campionato che vedrà sfidarsi Cagliari e Fiorentina. I 90 minuti di campo saranno solo un contorno a ciò che farà da sfondo ... ilmessaggero