Serie A - il tecnico fa dietrofront | cambia tutto per il giocatore

(Di venerdì 24 maggio 2024) Nonostante le speculazioni delle ultime ore, ilprende una decisione che spiazza tutti per l’ultima giornata LaA 2023/2024 è pronta a calare il sipario su una stagione a suo modo storica: l’Inter arriva alla tanta agognata seconda stella dopo aver strapazzato la concorrenza mentre il sorprendente Bologna di Thiago Motta torna in Champions League dopo sessant’anni di assenza. Tra le delusioni della stagione rientra sicuramente il Napoli, campione d’Italia uscente: i partenopei hannoto 3 tecnici nel corso della stagione non riuscendo comunque a raddrizzare un’annata partita male e finita anche in modo peggiore, lontano eoni dalle prime posizioni e fuori dalle competizioni europee. Altra delusione è la Juventus: partita a luglio con l’idea di contendersi lo scudetto, i bianconeri hanno gradualmente abbassato il tiro, accontentandosi di un piazzamento Champion ottenuto a fatica dopo la debacle del girone di ritorno.