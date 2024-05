Serie A 2023 2024 - Simone Inzaghi tecnico dell’anno De Siervo | La definitiva consacrazione

(Di venerdì 24 maggio 2024) L’allenatore dell’Inter,si aggiudica il premio Philadelphia Coach Of The Season dellaA TIM. La consegna del trofeo avverrà nel pre-partita di Hellas Verona-Inter, in programma domenica 26 maggioalle ore 20.45 allo stadio Bentegodi. Il premio è stato assegnato da una giuria composta da Direttori di testate giornalistiche sportive che hanno valutato i singoli allenatori in base a criterisportivi e di qualità di gioco espresso dalle loro squadre, oltre che di comportamento/fair play tenuto durante le gare. Per il calcolo finale sono state considerate tutte le giornate dellaA TIM, spiega la Lega. “Non poteva che essereil Philadelphia Coach Of The Season dellaA TIM– le parole dell’Amministratore Delegato di LegaA Luigi De-. Giunto ormai allatra gli allenatori più importanti sul panorama internazionale, il mister nerazzurro ha guidato la sua squadra in un percorso praticamente perfetto, con il miglior attacco, la miglior difesa e una striscia di 28 risultati utili consecutivi.

Il programma, l’orario e come vedere in diretta Virtus Bologna-Venezia, sfida valida come gara-1 delle semifinali dei playoff della Serie A1 2023/2024 di basket. Comincia il testa a testa tra queste due squadre, alla caccia di un posto in finale: sia gli uomini di coach Banchi che quelli di coach Spahija arrivano all’appuntamento a pari condizioni, con il peso delle cinque gare giocate ai quarti di finale. sportface

Alle 20:45 di oggi, venerdì 24 maggio Genoa e Bologna scenderanno in campo in occasione dell’ultima giornata di Serie A 2023/2024. Si chiude nel migliore dei modi un campionato oltre le aspettative per entrambe le squadre. sportface

