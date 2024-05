Sergio D’Ottavi rivela un retroscena post GF | Verso la fine ho preso consapevolezza

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di venerdì 24 maggio 2024)si racconta a RDSnext: ecco le dichiarazioni dell’ex gieffino dopo aver vissuto il Grande Fratelloè stato ospite a RDSnext dove ha ripercorso la sua avventura al Grande Fratello. L’ex gieffino si racconta tra la passione per la cucina, per la musica, per il surf, per i viaggi e l’arrivo nella Casa più spiata d’Italia.dichiara: “Il Grande Fratello è stato un fulmine a ciel sereno. Tutto mi sarei aspettato tranne che entrare nella casa più spiata d’Italia. Mi è arrivato un messaggio era agosto, ero al Circeo, mi hanno scritto: “Ti andrebbe di entrare?”. Io ovviamente non potendo quel periodo perchè da lì a poco sarei partito per le Maldive, poi ritornando mi hanno riscritto nuovamente, poichè era un periodo sabatico della mia vita, ho detto: “Sai che c’è? Perchè no, potrebbe non ritornare più. Quindi entriamo, mi metto alla prova, perchè per me stare all’interno di in un contesto come quello del GF, chiusa, fuori dal mondo per una persona dinamica come me che vive più su un aereo, che in uno fisso a Cinecittà ho detto: “E’ una bella prova” poi in un contesto dove non conosci nessuno”.