Sentenza della Corte Internazionale di Giustizia che obbliga Israele a sospendere le operazioni a Rafah

(Di venerdì 24 maggio 2024) Questa è la prima volta che ladiha emesso unachea modificare in modo significativo la sua operazione militare a Gaza. Il caso è stato portato dal Sudafrica nell’ambitoConvenzione sul genocidio, creata nel 1948 dopo l’Olocausto per dare fondamento giuridico alla frase “mai più”. Il Sudafrica ha sostenuto che il diritto inalienabile dei palestinesi alla protezione previsto da tale convenzione rischiava di essere violato e ha invitato l’ICJ, la più altadelle Nazioni Unite, in quanto custode di quel trattato, a intervenire. La decisione di oggi non riguarda se a Gaza siano stati commessi o meno atti di genocidio, ma piuttosto se esista un rischio plausibile per il diritto alla protezione del popolo palestinese. Questo ordine è concepito per fungere da ingiunzione per impedire che la situazione peggiori o almeno mantenerla in una sorta di schema di attesa, finché i giudici non considereranno il merito più ampio del caso.