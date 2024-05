Senatori a vita - Malan | È un retaggio della monarchi - sono basito dalla crociata della sinistra

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di venerdì 24 maggio 2024) “Un’assemblea elettiva deve essere composta da persone scelte dagli Italiani. Si può superare un sistema che ripercorre i tempia, quando il Senato era di nomina regia». Lucio, capogruppo di Fratelli d’Italia a Palazzo Madama, intervistato dal Tempo, rispedisce al mittente l’ultimaper i. Che vorrebbe raddoppiarli passando da 5 a 10.: è un ereditàa Innanzitutto bisogna riavvolgere il nastro al varoriduzione del numero dei parlamentare, ‘riforma’ incompleta secondo. “All’epoca non si toccò affatto il numero dei. Fu un errore. Ed oggi, in proporzione, assai più numerosi che nel recente passato. Con tutto il rispetto per le figure di prestigio, se si viene in Aula due volte in dieci anni in Parlamento, è evidente che l’apporto dato sia assai limitato”. Sorprende la difesa a oltranza delle opposizioni L’arroccamento delle opposizioni, dal Pd ai 5Stelle, andato in scena durante il dibattito sul premierato, è a dir poco sorprendente.