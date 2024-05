Sempre in mezzo ai cog**i Isola dei Famosi - i modi della naufraga fanno scoppiare una lite

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 24 maggio 2024) Volano parole grosse all’deitra i due naufraghi di cui si diceva che formassero una nuova coppia. Poco fa Artur Dainese e la bellissima Khady Gueye è andata in scena una bruttissima. È avvenuto tutto intorno al fuoco, in presenza di altri concorrenti del reality show che va in onda dall’Honduras. Gli altri naufraghi sono rimasti ammutoliti davanti al diverbio dei loro compagni. A innescare la miccia è stata la volontà da parte di Arthur di pulire il pesce appena pescato. Khady non era d’accordo con la decisione del modello ucraino ed è andata su tutte le furie. Secondo alcuni commenti che si leggono sul web dietro il nervosismoragazza si nasconderebbe la gelosia che la stessa prova nei confronti di Artur, dopo che negli ultimi giorni il giovane si è avvicinato non poco a un’altra concorrente sull’, la moe influencer russa Karina Sapsai. Leggi anche: “È finita anche per lui”.