Sei squadre o una pioggia di milioni? Perchè alle italiane non conviene avere la Roma in Champions

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 24 maggio 2024) Ultimo weekend di Serie A, poi calerà il sipario sulla stagione 2023-2024 e si comincerà a pensare già all’annata che verrà. La stagione 2024-2025 porta con sè un’importante novità legata al nuovo format dellaLeague che sarà la più ricca di sempre. Per le, escluso il Bologna che parte da una posizione peggiore ma guadagna comunque poco meno di 30, la sola qualificazione porta in dote tra i 46 e i 55stando ai dati diffusi da “La Gazzetta dello Sport”. Un bottino che potrebbe variare se ledovessero essere 6. Il montepremi dellaLeague 2024-2025 Il montepremi complessivo dellaLeague 2024-2025 ammonta a 2.5 miliardi, quasi mezzo milione in più dell’edizione 2023-2024. La cifra si divide secondo 3 voci: Partecipazione: 670Risultati: 950Market pool più ranking storico: 850La quota per la partecipazione è fissa e si attesta sui 20.