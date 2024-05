Sei povera - sei infetta - bambina di 11 anni bullizzata a scuola nel Salento

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 24 maggio 2024) Calci, pugni, umiliazioni di ogni tipo e insulti: “Sei, sei”. Qualcuno disva il banco quando si avvicinava. Un brutto episodio di bullismo ai ddi unadi soli 11arriva da unaprimaria di un comune in provincia di Lecce. E dopo la denuncia dei genitori è scattata l’indagine: gli inquirenti sono al lavoro per identificare il gruppetto di bulli, di cui avrebbe fatto parte anche una.Leggi anche: Rider pestato selvaggiamente da baby gang. Senza alcun motivo. Città sempre più violente e fuori controllo (Video) Il racconto della ragazzina “Mi chiamanoe mi bullizzano” ha raccontato la vittima dei maltrattamenti. Ne ha dovuto parlare con una psichiatra. E questo le ha provocato serie difficoltà a proseguire gli studi. Si sentiva frustrata; non coinvolta con il resto della classe. “Ci sono bambini cattivi che a volte mi prendono in giro e uno di loro mi dà le botte”.