Se continuiamo così rischiamo di finire l' olio extravergine prima della prossima raccolta

(Di venerdì 24 maggio 2024) È di pochi giorni fa la pubblicazione del report dell'Icqrf sul sito del Masaf sullo stato dell'di oliva in Italia. Una pubblicazione che con precisione e costanza ci aggiorna sulla situazione degli stoccaggi delle varie tipologie degli oli da olive. Questa volta però, dai dati aggiornati al 30 aprile scorso, emerge un dato allarmante: non è poisicuro che arriveremo allacampagna olearia consufficiente per tutti. Quantoci resta fino allaI numeri non sono confortanti. Dal report, infatti, emerge come negli stoccaggi ci siano 163mila tonnellate didi cui circa 112mila italiano, mentre il resto si divide tra quello di provenienza Ue ed extra Ue. Dati che non sembrano incoraggianti se si pensa che rispetto allo stesso periodo dello scorso anno fa le scorte sono inferiori di circa il 24%. Non meno importanti sono le rilevazioni rispetto addirittura a un mese, fine marzo, periodo rispetto al quale le giacenze didi oliva sono diminuite del 9%.