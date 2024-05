Se colpevole è giusto che paghi Caso Salis - la richiesta di Sallusti

(Di venerdì 24 maggio 2024), durante la puntata di Prima di domani del 24 maggio, in collegamento c'è Alessandro. Il direttore de Il Giornale mette in evidenza l'impegno profuso dal governo italiano per portare agli arresti domiciliari la candidata di Avs alle Europee. Ma se dovesse essere accertata la suazza, èche. "Non vedo perché polemizzare con qualcuno che si sta adoperando affinché questa vicenda abbia il miglior lieto fine possibile. Come il ministro Tajani o Nordio. Ma se sarà ritenutache sconti la sua condanna". .

La candidatura di Ilaria Salis da parte dell'AVS fa storcere la bocca ad Alessandro Sallusti, che mette il duo Bonelli-Fratoianni con le spalle al muro. “Spiacevole, ma necessario, è infatti ricordare che Ilaria Salis ha quattro condanne passate in giudicato per violenza, resistenza a pubblici ufficiali e invasione di edifici oltre che ben ventinove segnalazioni all'autorità giudiziaria”, scrive il direttore de Il Giornale nell'editoriale apparso sulla prima pagina del 19 aprile. iltempo

Ilaria Salis, la maestra di Monza detenuta in Ungheria dal febbraio dello scorso anno, uscirà dal carcere e andrà ai domiciliari a Budapest. Dopo 15 mesi, la 39enne quindi vedrà una via d'uscita dall'istituto di pena dove è stata reclusa con l'accusa di aver aggredito dei militanti di estrema destra. iltempo

Tra Chico Forti e Salis la politica è in manette - Tra Chico Forti e salis la politica è in manette - dopo la candidatura di Ilaria salis con la Sinistra, finalmente Chico Forti può correre in FdI. Marco Marchetti Contro i finti candidati si voti chi fa sul serio sallusti, ad Accordi & Disaccordi, ha ... ilfattoquotidiano

Prima di domani, lo sfogo di Feltri: "Se vi do fastidio ditelo" - Prima di domani, lo sfogo di Feltri: "Se vi do fastidio ditelo" - Feltri perde le staffe con gli ospiti di Prima di domani nella puntata andata in onda il 20 maggio. Il direttore editoriale de Il Giornale parla di ... iltempo

Travaglio sul Nove: “Inaudito che…" - Travaglio sul Nove: “Inaudito che…" - Enrico (Chico) Forti, l’imprenditore da 24 anni detenuto in Florida, è rientrato in Italia ieri mattina: all’aeroporto militare di Pratica di Mare ad attenderlo c’era la presidente del consiglio Melon ... informazione