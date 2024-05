Scuole chiuse in Italia - ecco quando | il calendario regione per regione

(Di venerdì 24 maggio 2024) La fine dell’anno scolastico 2023/2024 si avvicina, con meno di un mese alle lezioni precedenti le vacanze estive. Quest’anno, alcuni istituti chiuderanno anticipatamente in vista delle elezioni europee e, in alcuni casi, delle elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno, poiché fungeranno da seggio elettorale. Tuttavia, per gli studenti dell’ultimo anno delle superiori, circa 500mila in tutta, l’anno scolastico terminerà dopo gli esami di Maturità, in programma a partire dal 19 giugno.Leggi anche: Fedez beccato sul jet privato con una misteriosa bionda: la reazione di Chiara Ferragni (FOTO)ilper la chiusura dell’anno scolastico 2023/2024per: Valle d’Aosta: 6 giugno Sicilia: 8 giugno Provincia autonoma di Trento: 11 giugno Lombardia: 8 giugno Toscana: 10 giugno Emilia Romagna: 6 giugno Molise: 8 giugno Lazio: 8 giugno Campania: 8 giugno Friuli Venezia Giulia: 8 giugno Veneto: 8 giugno Marche: 6 giugno Piemonte: 8 giugno Liguria: 8 giugno Abruzzo: 8 giugno Basilicata: 8 giugno Puglia: 7 giugno 2024 Calabria: 8 giugno 2024 Sardegna: 7 giugno 2024 Umbria: 8 giugno 2024 Provincia di Bolzano: 14 giugno Per quanto riguarda l’inizio del nuovo anno scolastico 2024/2025, la provincia autonoma di Trento aprirà leil 6 settembre, mentre per gli altri studenti le lezioni riprenderanno tra l’11 e il 16 settembre.

