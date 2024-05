Scuola senza voti - ho visto i ragazzi diventare più sereni anche con insufficienze e nessuna contestazione da parte dei genitori Ecco come faccio INTERVISTA

(Di venerdì 24 maggio 2024) “Hocambiare. A loro non interessa più il voto e soprattutto questa cosa li rende più”. L’ennesima esperienza di classevoto dimostra secondo molti l’efficacia della sperimentazione, ancora a macchia di leopardo, di una buona pratica, peraltro consentita dalla legge, sebbene osteggiata da buonadella classe docente. Quest’ultima non vede di buon occhio l’idea che inumerici nelle singole prove di valutazione nellasecondaria siano sostituiti da una descrizione analitica dei progressi raggiunti fin a qual momento dallo studente. “Io mi trovo bene – ammette Roberto Marcotti, docente di chitarra – iimparano meglio,dadei, ampia libertà dadella mia dirigente scolastica. Non significa che abbiamo eliminato le: se uno studente non raggiunge i risultati, in pagella resta insufficiente, ma sono”.

Pechino, 15 mag – (Xinhua) – La Cina oggi ha attuato una politica che consente l’ingresso senza visto di gruppi di turisti stranieri a bordo di navi da crociera in tutti i porti crocieristici lungo la costa del Paese. I gruppi turistici composti da due o piu’ stranieri, organizzati o accolti da agenzie di viaggio cinesi, possono entrare in Cina senza visto a bordo di navi da crociera attraverso i porti di 13 citta’ cinesi, tra cui Shanghai, Tianjin, Guangzhou, Sanya e altre, ha dichiarato l’Amministrazione nazionale dell’immigrazione (NIA). romadailynews

Turisti crociere potranno entrare in Cina senza visto per 15 gg. - Turisti crociere potranno entrare in Cina senza visto per 15 gg. - Roma, 16 mag. (askanews) – In un tentativo di promuovere il turismo, la Cina ha deciso di consentire ai visitatori stranieri arrivati con navi da crociera di rimanere nel paese per un massimo di 15 gi ... askanews

"Torniamo a casa felici e senza voce" - "Torniamo a casa felici e senza voce" - Una trasferta per esultare, dopo tre anni senza gloria: "Abbiamo giocato da Juve e si è visto. Roma ci ha regalato il sorriso" ... rainews