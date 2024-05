Scuola – Integrazione degli alunni stranieri e rafforzamento del sostegno ai ragazzi disabili - ok del governo a decreto-legge Il plauso di Valditara

(Di venerdì 24 maggio 2024) “Il provvedimento approvato oggi dal Consiglio dei Ministri su nostra proposta – dichiara il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe– rappresenta una pietra miliare nella politica delper una vera eguaglianza di tutti gli studenti. Per gliil nostro obiettivo è consentire a ciascuno di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana, primo, fondamentale passo per una reale inclusione. Nelle classi dove gli studenti di origini straniere, e che abbiano importanti carenze nella conoscenza della lingua, siano uguali o superiori al 20%, dal 2025 arriverà un docente adeguatamente formato che affiancherà con lezioni di potenziamento il lavoro di classe. Già da settembre, intanto, le scuole potranno organizzare corsi aggiuntivi extracurricolari di potenziamento grazie a fondi ad hoc del PON”., il ministro: “Un passaggio di tutto rilievo per una più efficiente impostazione dell’attività dididatticostudenti contà” Nello specifico il, prosegue il Ministro, “Costituisce, al tempo stesso, un passaggio di tutto rilievo per una più efficiente impostazione dell’attività dididatticostudenti contà.

"Un dramma occupazionale annunciato, che sta facendo sprofondare le scuole nel caos". Queste le dure parole del deputato Antonio Caso, Capogruppo M5S in Commissione Cultura, in merito alla situazione di precarietà che incombe su 6. orizzontescuola

In un'intervista con Paolo Liguori, direttore editoriale di Tgcom24, il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha sottolineato l'impegno del governo per l'inclusione scolastica degli studenti con disabilità. orizzontescuola

Prof per stranieri e più docenti di sostegno per i disabili. Il Cdm approva il decreto proposto da Valditara - Prof per stranieri e più docenti di sostegno per i disabili. Il Cdm approva il decreto proposto da valditara - Il ministro dell’Istruzione: “Pietra miliare nella politica del governo per una vera eguaglianza di tutti gli studenti” ... quotidiano

Scuola: Manzi, Valditara vuol mettere le mani sul Cspi - Scuola: Manzi, valditara vuol mettere le mani sul Cspi - "Sembrerebbe che il Ministro valditara, con il decreto scuola, voglia mettere le mani sul CSPI, l'organo più importante di garanzia del sistema d'istruzione. (ANSA) ... ansa

"Niente Dante agli studenti stranieri Inammissibile". E Valditara avvia un'ispezione - "Niente Dante agli studenti stranieri Inammissibile". E valditara avvia un'ispezione - Il ministero dell'Istruzione ha deciso di avviare un'ispezione nell'istituto che ha accolto la richiesta dei genitori di due studenti di non studiare Dante perché offenderebbe Maometto ... ilgiornale