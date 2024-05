Da qualche giorno, sono comparsi in varie città della Campania – compresa Napoli – alcuni manifesti contro il Governo con il logo della Regione che mostrano accuse nei confronti della Meloni. Sui cartelli si leggono scritte come “Il Governo Meloni chiude i pronto soccorso” o “Il Governo Meloni tradisce il Sud” con l’elenco di fondi […] L'articolo Manifesti della Regione sulla chiusura dei pronto soccorso: scoppia il caso sembra essere il primo su Teleclubitalia. teleclubitalia

Scuola, in arrivo la chiusura dell’anno scolastico: il calendario per regione - Scuola, in arrivo la chiusura dell’anno scolastico: il calendario per regione - Manca poco alla chiusura dell'anno scolastico 2023-2024: ecco le date regione per regione e cosa accadrà con le elezioni amministrative e comunali ... ilgiornale

Quando terminano le lezioni scolastiche, l’elenco regione per regione - Quando terminano le lezioni scolastiche, l’elenco regione per regione - Le prime regioni a “chiudere” le scuole saranno Valle D’Aosta, Emilia Romagna e Marche il 6 giugno. A seguire termineranno le lezioni in Puglia e Sardegna il 7 giugno. L’8 giugno a chiudere le scuole ... livesicilia

Ricevuto in Comune a Borgo San Dalmazzo Marco Fino, direttore del Museo regionale di Scienze naturali - Ricevuto in Comune a Borgo San Dalmazzo Marco Fino, direttore del Museo regionale di Scienze naturali - La Sindaca di Borgo San Dalmazzo, Roberta Robbione, e la Giunta comunale hanno ricevuto in Municipio il borgarino Marco Fino che da qualche mese ricopre il prestigioso incarico di direttore del Museo ... ideawebtv