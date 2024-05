Scuola - approvato il pacchetto Valditara | dal docente specializzato per gli stranier - alla pagella per i presidi Ecco cosa prevede

(Di venerdì 24 maggio 2024) Unper glii con difficoltà linguistiche nelle classi dove i ragazzi migranti in difficoltà sono uguali o superiori al 20%; nuovi percorsi di specializzazione per gli insegnanti “precari” di sostegno organizzati da Indire; continuità didattica per gli allievi disabili su richiesta delle famiglie; riconoscimento dei titoli di specializzazione sul sostegno conseguiti all’estero con corsi sempre allestiti da Indire e poi una “” per i. Ma non solo: per quest’ultimi viene innalzata al massimo (100%) la percentuale di posti disponibili a beneficio della mobilità. È il “” che prima della fine della campagna elettorale il ministro è riuscito nel Consiglio dei ministri di oggi a far passare anche un decreto sugli “i” (come li definisce il ministro leghista nel comunicato ufficiale di viale Trastevere) e sul sostegno oltre a soddisfare anche iche avranno un nuovo modello di valutazione “in grado di misurare la loro attività sulla base di parametri di merito”.

