Scugnizzi a vela vara Matteo - la nave dei mestieri del mare ai cantieri di Piloda Group

(Di venerdì 24 maggio 2024)laScuolaCaracciolini neiNavali del Gruppo. Il 24 maggio 2024 passerà alla storia come un sogno che si realizza. Un obiettivo che diventa realtà. Un momento di rinascita per una comunità, per una attività di impresa. Un progetto sociale, “del” – “”, che nasce .

