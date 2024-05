Scossone in Premier League - il tecnico lascia Manchester | annuncio immediato

(Di venerdì 24 maggio 2024) Laè scossa. L’allenatore sta perre con effettola città di, la notizia è di pochi minuti fa. La decisione era nell’aria ma, secondo “The Guardian”, sembrerebbe ufficiale la decisione dei Red Devils. La prossima stagione ci sarà un nuovo allenatore alla guida delUnited. Ten Hag verrà, quindi, esonerato dopo la finale di FA Cup, in programma sabato a Wembley contro i rivali cittadini del City. La stagione dello United è stata disastrosa. Dopo essere usciti ai gironi di Champions, come ultimi, i Red Devils hanno concluso il campionato all’ottavo posto, estromettendosi dalle competizioni europee della prossima stagione. Questo è il peggior risultato nella massima serie inglese, da parte della squadra, dal 1990. La qualificazione, però, potrà ancora essere possibile in caso di vittoria contro il City di Guardiola, a caccia del secondo titolo stagionale, dopo la vittoria della, nello scorso weekend.

