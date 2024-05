Scopriamo tutto sul duo della Macarena

Intervenendo a Viva Tech, la conferenza sulle nuove tecnologie che si è svolta in Francia, il Ceo di Tesla e SpaceX ha risposto ad alcune domande del pubblico. E ha riflettuto in modo particolare sull’impatto che avrà l’intelligenza artificiale sul lavoro e la vita degli esseri.. repubblica

Ricchi e Poveri: "Rinati con Sanremo, non ci fermiamo" - Ricchi e Poveri: "Rinati con Sanremo, non ci fermiamo" - Con la partecipazione all'ultimo festival di Sanremo, i Ricchi e Poveri sembrano aver ritrovato una nuova energia e un nuovo sprint, dopo oltre 55 anni di carriera, 22 milioni di dischi venduti nel ... ansa

Gigi D’Agostino dopo la malattia: “Sto meglio, ma la paura resta. ll dolore ti porta via tutto, non è vita” - Gigi D’Agostino dopo la malattia: “Sto meglio, ma la paura resta. ll dolore ti porta via tutto, non è vita” - Gigi D'Agostino torna a parlare del grave problema di salute che lo ha colpito nel 2021. L'intervista andrà in onda nel corso della puntata di Verissimo in onda sabato 25 maggio.Continua a leggere ... msn

Gay Pride. Pro Vita Famiglia: Gualtieri promuove utero in affitto, cambio sesso minori e ideologia gender nelle scuole - Gay Pride. Pro vita Famiglia: Gualtieri promuove utero in affitto, cambio sesso minori e ideologia gender nelle scuole - Così Antonio Brandi, presidente di Pro vita & Famiglia onlus sul patrocinio del Comune di Roma Capitale, guidato dal sindaco Roberto Gualtieri, al Roma Pride che si terrà il prossimo 15 giugno. adnkronos