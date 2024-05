Scoperto il Psittacosaurus un nuovo dinosauro metà rettile e metà uccello | Era una creatura ibrida

(Di venerdì 24 maggio 2024). Ilche non t’aspetti sbuca fuori grazie all’analisi della… pelle. Un gruppo di lavoro del College universitario di Cork hal’esistenza di unvissuto circa 130 milioni di anni fa – tal– rilevando alla luce ultravioletta la presenza, finora passata inosservata, “di aree di pelle caratterizzate dalle squame tipiche dei rettili e di altre che invece presentano caratteristiche simili a quella degli uccelli”. Insomma, questogià messo da parte e lasciato ad impolverare è di natura “”. La scoperta della nuova natura dell’animale è stata pubblicata sulla rivista Nature Communications e da oggi permette di avere le idee più chiare nell’evoluzione dei dinosauri. In pratica i ricercatori capitanati da dottor Zixiao Yang hanno esaminato la pelle fossile del bestione con raggi UV, raggi X e luce infrarossa, scoprendo diversi dettagli importanti.

