Scivolato sotto la doccia Morto Charlie Colin - fondatore e bassista dei Train

Charlie Colin , bassista e cofondatore della band statunitense Train , è deceduto scivolando nella doccia all’età di 58 anni . Al momento dell'incidente si trovava nella sua abitazione a Bruxelles . La notizia è stata confermata dalla sorella Carolyn Stephens all' Associated Press . gazzettadelsud

Lutto nel mondo della musica. A soli 58 anni è morto il bassista Charlie Colin. Era il fondatore dei Train, rock band americana nota anche in Europa per i brani 'Drops of Jupiter' ed 'Hey, soul sister'. Non è chiaro quando sia avvenuta la sua scomparsa, visto che Colin è stato trovato morto nella doccia dopo essere scivolato e aver battuto la testa.

