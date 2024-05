Scienza - raddoppiare il grano prodotto? Possibile grazie a un singolo gene

(Di venerdì 24 maggio 2024) Unpotrebbe faril numero di semi prodotti da una sola spiga di. Uno studio dell’Universita’ di Adelaide ha scoperto che i percorsi molecolari regolati da untradizionalmente utilizzato per controllare il comportamento della fioritura delpotrebbero essere alterati per ottenere rese maggiori. La ricerca e’ stata pubblicata su Current Biology. Ilsi chiama Fotoperiodo-1 (Ppd-1) e viene utilizzato regolarmente dagli allevatori per garantire che le colture difioriscano e facciano maturare i chicchi all’inizio della stagione, evitando le dure condizioni dell’estate. Tuttavia, ci sono degli svantaggi noti. “Sebbene questa variazione avvantaggi la produttivita’ delallineando l’impollinazione e lo sviluppo delcon condizioni ambientali piu’ favorevoli, penalizza anche la resa riducendo il numero di cimette e spighette che portano ilche si formano sull’infiorescenza del”, afferma il dottor Scott Boden, ricercatore presso la Scuola di Agricoltura, Alimentazione e Vino dell’Universita’ di Adelaide.

