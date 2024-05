Scienza - caratterizzare un neurone per volta | metodo all’avanguardia per lo studio del cervello

(Di venerdì 24 maggio 2024) Vedere la forma di un singoloisolandolo dalle connessioni del tessuto cerebrale. E’ Senpai, unper investigare le strutture fondamentali del. Frutto della ricerca dell’Università di Pisa in collaborazione con l’Istituto di psichiatria e neuroscienze di Parigi, consente di produrre immagini ad alta risoluzione della morfologia dei neuroni, caratterizzandone i circuiti fino a scale estremamente ridotte. La ricerca è stata pubblicata su Nature Communications. “I miliardi di neuroni ‘impacchettati’ nel nostro– spiega Nicola Vanello, docente di bioingegneria presso il dipartimento di ingegneria d’informazione e il Centro Piaggio dell’Università di Pisa – costituiscono una vera e propria giungla, tenuta insieme da connessioni molto complesse. Isolare un singolo albero è estremamente difficile. Poterunsingolo preso da un tessuto di un essere vivente è sempre stato un obiettivo primario per la comunità scientifica.

