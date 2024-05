Schlein | Premierato?Ignorate proposte Pd

"Io sono sempre disponibile al confronto con lei dovunque e comunque. Avevo accettato di farlo in Rai". Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein al Festival dell'Economia di Trento parlando del mancato duello televisivo con la premier con la quale, però, ne accende uno, pur a distanza: "Come rispondo a Meloni sul tema lavoro? L'ho fatto più volte. quotidiano

"Un'occasione persa". Per la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ospite di "Mattino Cinque" su Canale5, la decisione di non trasmettere il suo confronto con la segretaria dem Elly Schlein su Rai1 è un errore. "Mi dispiace molto perché secondo me è un'occasione persa.

