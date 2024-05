Schlein risponde a Meloni | Premierato? Non ci hanno ascoltati Bisogna cambiare legge elettorale

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di venerdì 24 maggio 2024) "La riforma che propongono indebolisce il Parlamento e la democrazia. Noi abbiamo proposto dila, permettiamo ai cittadini di tornare a scegliersi direttamente i propri rappresentanti. Ma le nostre proposte non lenemmeno considerate". Così Ellyha risposto a Giorgia, intervenendo al Festival dell'Economia in corso a Trento. Oggi la premier, intervistata nel pomeriggio, aveva tirato in ballo la leader del Pd parlando della riforma che introduce il: "O la va o la spacca. Non sono qui per scaldare la sedia", ha detto a proposito dell'esito del probabile referendum. "Siamo andati al confronto col governo. Il primo, l'unico, a giugno 2023. Abbiamo portato sei proposte per rafforzare la stabilità dell'esecutivo con la sfiducia costruttiva. Non lenemmeno considerate", ha argomentato allora. Che si è detta comunque "sempre pronta al confronto con, ovunque".