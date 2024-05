Schlein | Le mafie operano con disinvoltura attraverso i confini europei

(Di venerdì 24 maggio 2024) PALERMO – “Dobbiamo affinare gli strumenti di contrasto perche’ se vogliamo seguire quello che abbiamo imparato dobbiamo ogni giorno inventare nuovi strumenti perche’ la mafia cambia forma e continua ad infiltrarsi. Dobbiamo rinnovare l’impegno a mettere in comune a livello europeo gli strumenti di contrasto alleperche’ lestanno operando con. Dove la filiera si fa piu’ opaca e’ piu’ facile che si infiltri il malaffare e la criminalita’ organizzata”. E’ quanto ha detto la segretaria del Partito Democratico, Elly, da Palermo, dove ha partecipato al corteo unitario in memoria della strage di Capaci. L'articolo L'Opinionista. .

Il co - fondatore di LinkdIn Reid Hoffmann: "L'AI sicura è quella accessibile" - ... oltre all'utile regolamentazione governativa, " il modo più rapido ed efficace per sviluppare strumenti di IA più sicuri, equi e utili è quello di renderli accessibili a una vasta gamma di utenti ... wired

Meloni: 'Stop redditometro per capire meglio. Premierato O la va o la spacca' - chi era in grado di lavorare ha trovato un lavoro anche grazie agli strumenti che abbiamo messo in campo e penso sia più felice di prima'. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ... affaritaliani